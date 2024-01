Music Calendar February 2024

WEEKLY

MON.

Levi & Lilac’s Whiskey Room: Whiskey Monday featuring Jake Pilewski (acoustic)

Ciao!: Chris Brown & Candace Coleman (soft rock, jazz)

Bar 145: Open Mic Night With Danny Strange

TUES.

Ciao!: Chris Brown & Candace Coleman (soft rock, jazz)

Fuzzy’s Taco Shop: Father’N Son (acoustic)

WED.

The Real Seafood Company: Area pianist/vocalists

Wheelin’ on the Rocks: Open Jam with Black Ice Jam Band

Maumee Bay Brewing Co.: Organic Ingredients (jazz)

Georgjz: Karaoke

Peacock Cafe: Karaoke

THURS.

The Real Seafood Company: Area pianist/vocalists

The Chop House: Jazz piano

Wheelin’ on the Rocks: Karaoke

SAT

Casey’s: Karaoke Saturdays

SUN

Kickstand Saloon: Open Jam with Dave Fleeson and Steve Taylor

Sodbuster Bar: Father’nSon Jam

Village Idiot: Jazz and Open Mic

THIS MONTH

THURS, Feb. 1

Levi & Lilac’s Whiskey Room: Hector Mendoza (guitar)

Papa’s Tavern: Open Jam (acoustic)

Ottawa Tavern: Karaoke Night (karaoke)

Kickstand Saloon: Jeffrey Oliver (acoustic)

The Village Idiot: Renegade Lemonade

Bar 145: DJ Issa Lynch (electronic)

FRI, Feb. 2

Majestic Oak Winery: Engine 19 (rock)

Levi & Lilac’s Whiskey Room: Jeff Stewart (acoustic)

Bier Stube: MI25 (rock)

Ottawa Tavern: Cobra Pit/Resignation/The Boy Detective/Holy Coast (alternative rock)

Pioneer Inn: Jake McCoy Jam (acoustic)

Lucille’s: Steve Wood Quartet (jazz)

Sneaky Pete’s: Armed -N- Dangerous (rock)

Bar 145: Master T.C. & The Visitors (rock)

SAT, Feb. 3

Majestic Oak Winery: Venyx LTE (acoustic)

Benfield Wines: EZ Pickenz (acoustic)

Levi & Lilac’s Whiskey Room: Dave Stewart (acoustic)

Collingwood Arts Center: ‘Touch of Magic’ Show II (percussion)

Manhattan’s Pub ‘n Cheer: Christian Lombardo (acoustic)

Maumee Indoor Theater: Phil Barone and The Cruisers – Jim Morrison Tribute Concert (classic rock)

Bier Stube: the Skittle Bots (pop rock)

Hollywood Casino: Boy Band Review (pop rock)

The Village Idiot: Echo Record (indie rock)

Bar 145: Distant Cousinz (pop rock)

MON., Feb. 5

Ottawa Tavern: Jazz Night (jazz)

BGSU: Music at the Forefront: Vicky Chow (piano)

Bar 145: Open Mic Night with Danny Strange (open mic)

TUE, Feb. 6

Huntington Center: Disturbed (rock)

Lucille’s: SESSIONS: Jazz Tuesdays (jazz)

Ottawa Tavern: Open Mic (open mic)

The Village Idiot: Kyle Smithers (acoustic)

WED, Feb. 7

TSA Black Box Studio: TSA Chorus — Part II: Air (choral)

The Village Idiot: Caswell & Co. (rock)

THURS, Feb. 8

Levi & Lilac’s Whiskey Room: Aaron & Peter (acoustic)

Owens Community Center for Fine & Performing Arts: Legends of Hip Hop (rap & hip hop)

Ottawa Tavern: Karaoke Night (karaoke)

BGSU: Wind Symphony (symphony)

FRI: Feb. 9

Majestic Oak Winery: John Pickle (acoustic)

The Village Idiot: House Band (rock)

Bier Stube: Madison Avenue (pop rock)

Levi & Lilac’s Whiskey Room: Jon B. Roth (acoustic)

Stranahan Theater: Dwight Yoakam (country)

BGSU: Student Composed MicroOperas (opera)

Sportsman Bar: Nightbird (classic rock)

SAT, Feb. 10

Majestic Oaks Winery: Mojoe Boes (blues)

Levi & Lilac’s Whiskey Room: Chloe (acoustic)

Frankie’s Inner City: Seeding the dead (heavy metal)

Black Kite Coffee: Jeff Ray (guitar)

The Blarney Irish Pub: Unanimous Decision (rock)

Bier Stube: Random Act (pop rock)

Bar 145: The 25s (alternative rock)

SUN, Feb. 11

BGSU: Game and Anime Music Ensemble (orchestra)

MON, Feb. 12

Ottawa Tavern: Jazz Night (jazz)

Bar 145: Open Mic Night with Danny Strange (open mic)

The Village Idiot: Frank May (acoustic)

TUE, Feb. 13

Lucille’s: SESSIONS: Jazz Tuesdays (jazz)

Ottawa Tavern: Open Mic Night (open mic)

THURS, Feb. 15

Levi & Lilac’s Whiskey Room: Frank May (acoustic)

Papa’s Tavern: Open Jam (acoustic)

Ottawa Tavern: Karaoke Night (karaoke)

Bar 145: DJ Issa Lynch (electronic)

FRI, Feb. 16

Majestic Oak Winery: Renegade Lemonade Duo (acoustic)

Bier Stube: The Grape Smugglers (acoustic)

Levi & Lilac’s Whiskey Room: Rick Caswell (acoustic)

Lucille’s: Stefan Hillesheim (blues)

Bar 145: Ladies Night (pop rock)

SAT, Feb. 17

Majestic Oak Winery: Not So Noisy Neighbors (acoustic)

Levi & Lilac’s Whiskey Room: Cara Taylor (acoustic)

Ottawa Tavern: Philay Mignon/Sam Tolson/Iridezint/Mikayla Bliss (alternative rock)

Bier Stube: Decent Folk (rock)

The Distillery: Nightbird (classic rock)

Hollywood Casino: Prince Project – Prince Tribute (pop rock)

Bar 145: American Foreigner (Foreigner Tribute) (classic rock)

MON, Feb. 19

Ottawa Tavern: Jazz Night (jazz)

Bar 145: Open Mic Night with Danny Strange (open mic)

TUE, Feb. 20

Lucille’s: SESSIONS: Jazz Tuesdays (jazz)

Ottawa Tavern: Open Mic Night (open mic)

The Village Idiot: Kyle Smithers (acoustic)

WED, Feb. 21

The Village Idiot: Caswell & Co. (rock)

THURS, Feb. 22

Levi & Lilac’s Whiskey Room: Mark Elder (acoustic)

The Valentine Theater: The Barricade Boys (musical)

Ottawa Tavern: Karaoke Night (karaoke)

BGSU: Symphonic Band & University Band (symphony)

FRI, Feb. 23

The Village Idiot: House Band (rock)

Bier Stube: The 25s (alternative rock)

Levi & Lilac’s Whiskey Room: Aaron Krott (rock)

Pioneer Inn: Jake McCoy Jam (acoustic)

BGSU: BGSU Choirs with TSO: Mozart Requiem (choral)

Bar 145: 56 Daze (rock)

SAT, Feb. 24

Majestic Oak Winery: Scott & Ryan (acoustic)

Levi & Lilac’s Whiskey Room: Cindy Slee (acoustic)

Collingwood Arts Center: Not Your Average Ensemble: A Night Of Black Voices (musical)

Lucille’s: Sheila Fleming (jazz)

Bier Stube: Coop DeVille (rock)

BGSU: Wind Symphony (symphony)

The Village Idiot: Decent Folk (rock)

Bar 145: My 80s Vice (pop rock)

SUN, Feb. 25

BGSU: Chamber Music from BGSU (classical)

UT Center for Performing Arts: Public Musicale (variety)

MON, Feb. 26

Ottawa Tavern: Jazz Night (jazz)

Bar 145: Open Mic Night with Danny Strange (open mic)

TUE, Feb. 27

Lucille’s: SESSIONS: Jazz Tuesdays (jazz)

Ottawa Tavern: Open Mic Night (open mic)

BGSU: Jazz Week: Chamber Jazz Ensembles (jazz)

WED, Feb. 28

BGSU: Faculty Artist Series: Jazz Week: Jazz Faculty Group (jazz)

THURS, Feb. 29

Levi & Lilac’s Whiskey Room: Tim Oehlers (acoustic)

Papa’s Tavern: Open Jam (acoustic)

Ottawa Tavern: Karaoke Night

BGSU: Jazz Week: Jazz Lab Band 1 with David Douglas, trumpet (jazz)

Bar 145: DJ Issa Lynch (electronic)