Music Calendar November 2023

WEEKLY

MON.

Levi & Lilac’s Whiskey Room: Whiskey Monday featuring Jake Pilewski (acoustic)

Ciao!: Chris Brown & Candace Coleman (soft rock, jazz)

TUES.

Ciao!: Chris Brown & Candace Coleman (soft rock, jazz)

Fuzzy’s Taco Shop: Father’nSon (acoustic)

WED.

The Real Seafood Company: Area pianist/vocalists

Arlyn’s Good Beer: Jazz Night

Wheelin’ on the Rocks: Open Jam with Black Ice Jam Band

THURS.

The Real Seafood Company: Area pianist/vocalists

The Chop House: Jazz piano

Peacock Cafe – Jazz Collective Weekly Jazz Hang (jazz)

FRI.

The Chop House: Jazz piano

Kickstand Saloon: Area rock bands

SAT.

The Chop House: Jazz piano

Kickstand Saloon: Area rock bands

SUN.

The Village Idiot: Jazz night and open mic

Sodbuster Bar: Father’nSon jam (acoustic)

Kickstand Saloon: Open jam with Dave Fleeson and Steve Taylor (acoustic)

NOVEMBER

WEDS, Nov. 1



The Village Idiot: Caswell & Co. (acoustic)



THURS. Nov. 2

The Village Idiot: Robot Mama (alternative rock)

Kickstand Saloon: Jeffrey Oliver (rock)

FRI, Nov. 3



The Village Idiot: House Band (rock)



Bier Stube: Wishing Well (rock)



Hollywood Casino: The Pulse (pop/rock)



Prime Nightlife: Taking Rock to America (rock)



Whiskey River Tavern: Holly Lafferty & April Ramsey (acoustic)



Lucille’s Jazz Lounge: Michael J. Reed and the Revelation (jazz)



Frankie’s Inner City: Kool Keith (rap/hip-hop)

Kickstand Saloon: Mediocre Mix Tape (pop/rock)

Toledo Museum of Art: TSO 80th Birthday Bash (symphony)

The Bay Restaurant & Nightclub: Lyfe Jennings (r&b)

SAT, Nov. 4



Benfield Wines: EZ Pickenz (acoustic)

Perrysburg Alliance Church: Zuantee (christian)



Ottawa Tavern: Knock for Six, Superbike, New Age Premonition, Holy Coast (alternative rock)

Stranahan Theater: Justin Moore (country)

Lucille’s Jazz Lounge: Paul Keller Quintet (jazz)

Brew House Downtown: Tree3 (acoustic)

Bier Stube: Random Act (pop/rock)

Hollywood Casino: Madison Avenue (pop/rock)

Kickstand Saloon: Strawberry Kush (classic rock)

Bar 145: Venyx (pop/rock)

The Village Idiot: Echo Record (indie rock)

MON, Nov. 6

The Village Idiot: Frank May (acoustic)

TUE, Nov. 7

The Village Idiot: John Barile & Bobby May (acoustic)

WED, Nov. 8



The Village Idiot: Andrew Ellis (acoustic)

THURS, Nov. 9

Tony Packo’s: Cake Walkin’ Jass Band (jazz)

The Village Idiot: Moths in the Attic (indie rock)

FRI, Nov. 10



Bier Stube: The Grape Smugglers (rock)

Whiskey River Tavern: Drew Kaseman (acoustic)

Hollywood Casino: Amelia Airharts (pop/rock)



Frankie’s Inner City: Mystery Skulls (indie rock)

Lucille’s Jazz Lounge: Nicole Heitger (jazz)

Toledo Museum of Art: An Evening with Daniel Emmet (vocal)

Sneaky Pete’s: Call Me Kendra (acoustic)

Bar 145: Led Smith (rock)

Kickstand Saloon: Hybrid (rock)

SAT, Nov. 11

The Village Idiot: 2 Left Missing (pop/rock)



Bar 145: The Bridges (rock)



Ottawa Tavern: Razor Braids (alternative rock)

Brew House Downtown: Ol’ Creek Road (acoustic)

Over Yonder Concert House: Joy Clark (singer/songwriter)

Juniper Brewing Co.: 56 Daze (pop/rock)

Bier Stube: Chris Shutters Band (rock)

Hollywood Casino: Free Bird: Lynryd Skynrd Tribute (classic rock)

Kickstand Saloon: Strawberry Kush (classic rock)

Speedways Bar & Grill: Flashstarr (rock)

Kickstand Saloon: All or Nothing (rock)



SUN, Nov. 12

Lourdes University: Sylvania Community Orchestra Concert (symphony)

MON, Nov. 13

The Village Idiot: Jordan & Josh (acoustic)

TUE, Nov. 14

The Village Idiot: Kyle Smithers (acoustic)

WEDS, Nov. 15

The Village Idiot: Caswell & Co. (acoustic)

THURS, Nov. 16

St. Clement Hall: Dreams of Freedom (folk/traditional)

The Village Idiot: Matt Waters & the Recipe (rock)

FRI, Nov. 17

The Village Idiot: House Band (rock)

Maumee Bay Brewing Co.: The Amelia Airharts (pop/rock)

Whiskey River Tavern: Christopher James (acoustic)

Hollywood Casino: 56 Daze (pop/rock)

Barr’s Public House: Chick Flick (acoustic)

Ottawa Tavern: Lady Hatchet (alternative rock)

Lucille’s Jazz Lounge: Quick Quartet (jazz)

Black Kite Coffee: The Montvales & Rae Fisher (folk/traditional)

Brew House Downtown: Anthony Beck (acoustic)

Pat & Dandy’s Sports Bar & Grill: Echo Chamber (classic rock)

The Village Idiot: Distant Cousinz (pop/rock)

The Valentine Theatre: I Am, He Said A Celebration of the Music of Neil Diamond (classic rock)

SAT, Nov. 18

Te’kēla Mexican Cantina + Cocina – Sylvania: Scott & Monte of Gypsy Luvin’ (acoustic)

Lucille’s Jazz Lounge: Mike Williams on Sax (jazz)

Hollywood Casino: Too Hype Crew (rap/hip-hop)

Bier Stube: 2 Left Missing (pop/rock)

The Summit: Candlelight: A Tribute to Taylor Swift (pop/rock)

The Distillery: Not Fast Enüff (rock)

The Village Idiot: The Last Waltz (classic rock)

Bar 145: My 80s Vice (pop/rock)

Howard’s Club H: Buzz Anderson Project (rock)

Levi & Lilac’s Whiskey Room: Shawn Sanders (acoustic)

Toledo Museum of Art: Blake Pouliot Plays Shostakovich (classical)

Kickstand Saloon: Strawberry Kush (rock)

Triple Crown: Dragons Duo (acoustic)

MON, Nov. 20

Stranahan Theater: A Motown Christmas (soul)

The Village Idiot: Frank May (acoustic)

TUE, Nov. 21

The Village Idiot: John Barile & Bobby May (acoustic)

WED, Nov. 22

The Village Idiot: Andrew Ellis (acoustic)

Brewing Green: CBR (rock)

Hollywood Casino: Pop’s Garage (pop/rock)

Dexter’s: The Castawayz (rock)

The Village Idiot: keepitcasual (rock)

Leroy & Margaret’s: Baja Fog (rock)

THURS., Nov. 23

Hollywood Casino: Hey Rock (rock)

FRI, Nov. 24

The Village Idiot: Day Drinkers (rock)

Bier Stube: High Mileage (rock)

Hollywood Casino: Distant Cousinz (pop/rock)

Lucille’s Jazz Lounge: Laura Rain & the Caesars (soul)

Brew House Downtown: Muddy (acoustic)

The Village Idiot: The Funk Factory (rock)

SAT, Nov. 24

Hollywood Casino: Letter Rip (rock)

Lucille’s Jazz Lounge: Paul VornHagen Quartet (jazz)

Bier Stube: Weekend ComeBack (pop/rock)

Toledo Museum of Art: A Girl Named Tom with Toledo Symphony Orchestra (Christmas)

MON, Nov. 27

The Village Idiot: Jordan & Josh (acoustic)

TUE, Nov. 28

The Village Idiot: Kyle Smithers (acoustic)

Levi & Lilac’s Listening Loft: The Antivillians (folk)

WED, Nov. 30



Stranahan Theater: Straight No Chaser (a cappella/Christmas)