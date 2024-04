14th Annual Nuestra Gente Free Health Screenings

* En español abajo ingles *

For 14 years, Nuestra Gente has been offering free health checkups to low-income families in Lucas County, as an access to the health system and an initiative to remind community members to put their health first.

To celebrate these 14 years, Nuestra Gente is holding its community health fair at the Immaculate Conception Church on April 21 starting at 10 am and ending at 1 pm.

April is Minority Health Month and Nuestra Gente is offering free health screenings for low income families at two locations. The screenings are free of charge, regardless of insurance status and no appointments or identification methods are required.

Nuestra Gente Community Projects, Inc. is a nonprofit organization on a mission to improve the lives of Toledo’s underserved communities. Founded in Toledo in November 2008 to serve the Hispanic/Latino community, it has since expanded its mission and objectives for the inclusion of all community members in need.

As a nonprofit serving the community, Nuestra Gente takes their responsibility seriously to provide access to the services, expertise and facilities needed by our communities. It has served the people of our community over the last 12 years, and it will serve the community even more and in more ways, in more places and with more new thinking than ever in the years to come.

For more information visit the Nuestra Gente website.

Durante 14 años, Nuestra Gente ha estado ofreciendo chequeos médicos gratuitos a familias de bajos ingresos en el condado de Lucas, como un acceso al sistema de salud y una iniciativa para recordar a los miembros de la comunidad que deben poner su salud en primer lugar.

Para celebrar estos 14 años, Nuestra Gente realizará su feria de salud comunitaria en la Iglesia Inmaculada Concepción el próximo 21 de abril a partir de las 10 am y finalizando a la 1 pm.

Abril es el Mes de la Salud de las Minorías y Nuestra Gente ofrece exámenes de salud gratuitos para familias de bajos ingresos en dos ubicaciones. Los exámenes son gratuitos, independientemente del estado del seguro y no se requieren citas ni métodos de identificación.

Nuestra Gente Community Projects, Inc. es una organización sin fines de lucro con la misión de mejorar las vidas de las comunidades desatendidas de Toledo. Fundada en Toledo en noviembre de 2008 para servir a la comunidad hispana/latina, desde entonces ha ampliado su misión y objetivos para la inclusión de todos los miembros de la comunidad necesitados.

Como organización sin fines de lucro que sirve a la comunidad, Nuestra Gente toma en serio su responsabilidad de brindar acceso a los servicios, la experiencia y las instalaciones que necesitan nuestras comunidades. Ha servido a la gente de nuestra comunidad durante los últimos 12 años y servirá a la comunidad aún más y de más maneras, en más lugares y con más ideas nuevas que nunca en los años venideros.

Para más información visita el sitio web de Nuestra Gente.