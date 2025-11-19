Cozy Fireplace Dining: Top Northwest Ohio Restaurants for Winter Comfort

The Toledo City Paper depends on readers like you! Become a friend today. See membership options
The cold months are here. Luckily, many restaurants around the area have a wonderful way to weather the winter: great food by a warming fireplace. If you’re in the mood to relax by a radiant hearth, here are the places to go.
Angelo’s Northwood Villa
6630 S Dixie Hwy, Erie, MI. 734-848-5511
Monday-Thursday 11am-9pm
Friday 11am-10pm
Saturday 4-10pm
Sunday 4-8pm
The Barn Restaurant at Sauder Village
22611 State Rte 2, Archbold. 419-445-2231
Tuesday-Saturday 11am-7pm
saudervillage.org/eat/barn-restaurant-2
Black Forest Café
3624 Seaman Rd, Oregon. 419-593-0092
Wednesday-Friday 11am-9pm
Saturday 4-9pm
blackforestcafe.net
Black Rock Bar & Grill
5001 Monroe St. 419-720-7625
Sunday-Thursday 11am-9pm
Friday-Saturday 11am-10pm
blackforestcafe.net
Byblos Fine Lebanese & Italian Dining
1050 S. Reynolds Rd. 419-382-1600
Monday-Thursday 11:30am-9:30pm
Friday: 11:30am-9:30pm
Saturday 4-9:30pm
byblostoledo.com
Ciao
6064 Monroe St., Sylvania. 419-882-2334
Sunday 4-9 pm
Monday-Thursday 5-10pm
Friday-Saturday 4-10pm
ciaorestaurant.com
Cousino’s Steakhouse
1842 Woodville Rd, Oregon. 419-692-0862
Sunday-Thurday 11am-9pm
Friday-Saturday 11am-10pm
cousinos-steakhouse.com
The Heights
444 N. Summit St.
Monday-Friday 4pm-12am
Saturday 7am-12am
theheightstoledo.com
ICE Downtown Toledo
405 Madison Ave. 419-246-3339
Monday-Friday 11am-2pm
icerestaurantandbar.com
Koreana Asian Grill and Sushi
1423 Bernath Pkwy. 419-867-8080
Tuesday-Thursday 4-9:30pm
Friday & Saturday 12:30-10pm
Sunday 1-9pm
koreanatoledo.com
Mancy’s Steakhouse
953 Phillips Ave. 419-476-4154
Monday-Thursday 11am-2pm and 4:30-9pm
Friday 11am-2pm and 4:30-9:30pm
Saturday 4-9:30pm
mancys.com/steakhouse
Pagliai’s
945 S Main St, Bowling Green. 419-352-7571
Sunday-Saturday 11am-9pm
pagliaisbg.com
Real Seafood Company
22 Main St. 419-697-5427
Monday-Tuesday 4-9:30pm
Wednesday-Friday 11:30am-9:30pm
Saturday 12-10pm
Sunday 12-9pm
realseafoodcotoledo.com
Rosie’s Italian Grille
606 N. McCord Rd., Sylvania. 419-866-5007
Sunday-Thursday 11:30am-9pm
Friday & Saturday 11:30am-9:30pm
rosiesitaliangrille.com
Rosaria’s on 3rd Street
135 W 3rd St, Perrysburg. 567-898-2121
Monday-Thuresday 11:30am-9pm
Friday-Saturday 11:30am-9:30pm
Sunday 10:30am-8:30pm
rosariason3rd.com
Shorty’s True American Roadhouse
5111 Monroe St. 419-841-9505
Thursday 11am-9pm
Friday-Saturday 11am-10:00pm
Sunday 11am-4pm
shortystoledo.com
Sidon Lebanese Grille & Bakery
4625 Bancroft St. 419-558-3900
Tuesday-Sunday 10-8pm
sidongrille.com
The Station
110 S. Evans St., Tecumseh. 517-424-5555.
Sunday 10am-2pm
Monday-Wednesday, 4-9pm
Thursday 4-10pm
Friday-Saturday 10am-2pm
thestationtecumseh.com
Table Forty4
610 Monroe St. 419-725-0044
Tuesday-Thursday 4pm-12am
Friday 4pm-2am
Saturday 3pm-2am
tablefourtyfour.com
These locations offer private dining areas with fireplaces, so call ahead to reserve a room
Maumee Bay Brew Pub
27 Broadway St. 419-243-1302
Sunday 10am-9pm
Monday-Thursday 11am-10pm
Friday & Saturday 11am-midnight
mbaybrew.com/maumee-bay-brew-pub
Rockwell’s Steakhouse
27 Broadway St. 419-243-1302
Thursday 5-9pm
Friday & Saturday 5-10pm
Sunday Noon-9pm
mbaybrew.com/rockwells-steakhouse-lounge