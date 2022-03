The Freshest Guide Around: Toledo Farmers Markets

“And into the [field] I go… to lose my mind and find my soul.” Check out the freshest guide in town. Bike to the market if you’re feeling extra ‘productive.’

Tuesdays

Dexter, MI

2-6pm Tuesdays (May – October)

Dexter Library, 3233 Alpine St.

facebook.com/dexterfarmersmarket

Sylvania

4-7pm (June – October)

Maplewood Avenue, Sylvania

http://downtownsylvania.org/farmers-market/

Ypsilanti Downtown

3-7pm (May 24 – October 25)

16 S. Washington St. 734-707-1795.

growinghope.net/farmers-markets/ypsilanti

Wednesdays

Ann Arbor

7am-3pm (May – December)

315 Detroit St. 734-794-6255

a2gov.org/market

Bowling Green

4-7pm (May 11 – October 19)

201 S. Main St., Bowling Green | 419-354-4332

facebook.com/BGFarmersMarket/

Westgate Toledo

3-7pm (May – October)

Sears Parking Lot

3440 W. Central Ave. | 419-531-2451

toledofarmersmarket.com/westgate-market

Whitehouse

4:30-7:30 (July – September)

Waterville & Providence St. 419-877-5383.

whitehouseoh.gov

Thursdays

Hancock County

4-6pm (May – October)

Marathon Center

200 W. Main Cross St., Findlay. 419-422-5594.

visitfindlay.com

Perrysburg

3-8pm (May – October)

Downtown Perrysburg, Indiana & Louisiana Ave., Perrysburg

419-874-9147

Saturdays

Ann Arbor

8am-3pm (January – April) 7am-3pm (May – December)

315 Detroit St. 734-794-6255

a2gov.org/market

Bedford, MI

9am-2pm (May – October)

8165 Douglas Rd., Lambertville, MI | 734-847-7061

downtownbedford.org/bedford-farmers-market.html

Dexter, MI

8am-1pm (May – October)

Dexter Library, 3233 Alpine St.

facebook.com/dexterfarmersmarket

Downtown Toledo

8am-2pm (May – November) 9am-1pm (December – April)

525 Market St., Toledo | 419-255-6765

toledofarmersmarket.com

Tecumseh, MI

9am-1pm (May – October)

132 W. Chicago Blvd. 517-423-3740

downtowntecumseh.com/things-to-do/tecumseh-s-farmers-market-at-the-market-on-evans

Wauseon

8:30am-1pm (June – October)

N. Fulton St., Wauseon | 419-335-1735

facebook.com/wauseonfarmersmarket.org/

Depot Town Ypsilanti

9am-1pm (May 7 – October 29)

100 Rice St. 734-707-1795

growinghope.net/farmers-markets/ypsilanti

DETAILS TBA

Waterville Farmers Market

snakeroot.net/waterville/