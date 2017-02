BACK TO MAIN

Print Journalist

David Briggs, Sports Columnist for The Toledo Blade

toledoblade.com

Finalist: Keith Burriss, columnist and editorial page editor

Sportscaster

Dan Cummins, Sports Director for WTOL 11 News

wtol.com

Finalist: Joe Nugent, Sports Anchor on 13abc/WTVG-TV

Meteorologist

Jay Berschback, Chief Meteorologist on 13abc Action News

13abc.com

Finalist: Blizzard Bill Spencer, weekday meteorologist on 13abc/WTVG-TV

Best Anchor Duo

Lee Conklin and Diane Larson, evening news on 13abc/WTVG-TV

13abc.com

Finalist: Jeff Smith & Sashem Brey, morning news 13abc/WTVG-TV

Local TV Station

13abc/WTVG-TV

13abc.com

Finalist: WTOL 11

Radio Station

92.5 KISS FM

925kissfm.iheart.com

Finalist: 101.5 The River

Local Weekly Network Show

The Glass City Grind

theglasscitygrind.com

Finalist: Love My 419

Morning Show

The Denny Schaffer Show on Q105.5

q1055.com

Finalist: 93.5 WQRN Breakfast Show with Cliff and Lyn

Local Radio DJ

Denny Schaffer, The Denny Schaffer Show on Q105.5

q1055.com

Finalist: Meaghan Mick, The Morning Rush on 92.5 Kiss FM and New Country 103.7

Videographer/Cinematographer

Josh Nagel, Josh Nagel Productions

joshnagelproductions.com

Finalist: Dale Fordham, Fordham Footage

Best Local Hashtag

#youwilldobetterintoledo

Finalist: #mudhens

Local Podcast

The Rough Draft Diaries with Haley Taylor Wednesdays at 7:45 am during Morning Edition on WGTE radio.

facebook.com/roughdraftdiaries

Finalist: Toledo Matters Podcast

